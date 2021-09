Rigata la carrozzeria dell’auto di un appartenente alle forze dell’ordine

Qualcuno con un oggetto appuntito, forse un chiodo o un arnese appuntito, ha rigato la carrozzeria dell’auto, una Mercedes, di proprietà di un appartenente alle forze dell’ordine, che effettua servizio fuori provincia. E’ accaduto tutto, alcuni giorni fa, fra l’1,30 e le 11, in una strada del centro storico di Grotte, dove l’autovettura dell’uomo, un quasi trentenne del posto, era stata lasciata parcheggiata.

L’amara scoperta è stata fatta l’indomani mattina dallo stesso proprietario, nel momento di recuperare la macchina. Subito si è presentato alla caserma dei carabinieri di Grotte, ed ha formalizzato la denuncia a carico di ignoti. Il danno non è stato ancora quantificato, ma è coperto da assicurazione.

I carabinieri hanno subito informato la Procura della Repubblica, ed hanno avviato le indagini per cercare di risalire ai responsabili. Non è escluso che sia stata verificata la presenza o meno, in zona, di eventuali telecamere di impianti di videosorveglianza.