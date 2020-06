RIFUGIATI: MARTELLO “BISOGNA ANCHE SOSTENERE I TERRITORI DI FRONTIERA”

“Condividiamo e sosteniamo l’intervento del Presidente Mattarella che, in occasione della Giornata mondiale del rifugiato, ha ribadito l’impegno dell’Italia sul versante dell’accoglienza e del rispetto dei diritti umani, sottolineando al tempo stesso la necessita’ di un coinvolgimento sempre piu’ forte della Comunita’ Europea su un tema, quello dei flussi migratori, che ha assoluto bisogno di regole certe e condivise”. Lo dice Toto’ Martello, sindaco di Lampedusa e Linosa, comune capofila del progetto europeo “Snapshots from the borders” che mette insieme 36 partner fra i quali 19 territori di frontiera di 13 Paesi europei, impegnati in prima linea nell’accoglienza dei migranti. “L’impegno di Lampedusa per il soccorso ai migranti ed il rispetto dei diritti umani non e’ mai mancato anche fra le tante difficolta’ e tensioni dell’emergenza Coronavirus – aggiunge Martello – e proprio questa fase drammatica ha messo in evidenza la necessita’ di supportare con azioni mirate i territori di frontiera che, in Italia ed in Europa, troppo spesso sono lasciati da soli nel sostenere il peso dell’accoglienza”.