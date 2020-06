Come scegliere gli occhiali in base alla forma del viso e alla carnagione

Scegliere il modello giusto di occhiali non è sempre molto semplice. Infatti spesso ciò che conta non è tanto costituito dagli abbellimenti estetici, ma dalla forma degli occhiali stessi. Gli occhiali si dovrebbero sempre adattare, per quanto riguarda la forma, al tuo viso, valorizzandone le caratteristiche. E poi inoltre non dobbiamo dimenticare che gli occhiali veramente possono valorizzare al meglio il nostro sguardo. Non costituiscono degli accessori soltanto funzionali, per sopperire ai problemi di vista, ma ormai, nell’ambito delle tendenze di stile contemporanee, sono degli elementi che corrispondono benissimo alle mode attuali . Ma come fare a scegliere gli occhiali più adatti per il nostro viso? Ti diamo alcuni consigli, tenendo conto della forma del volto.

Come scegliere gli occhiali in base alla forma del volto

È importante scegliere gli occhiali da vista, come ad esempio gli occhiali Nowave, tenendo conto della forma del viso. Per esempio, se si ha un volto rotondo, il consiglio principale è quello di non scegliere montature grosse e forme troppo arrotondante.

Bisognerebbe valorizzare invece tutti quegli elementi di stile degli occhiali in grado di rendere il viso più sottile. Da questo punto di vista consigliamo le forme più squadrate e rettangolari.

Inoltre ciò che conta, nel caso di un viso più arrotondato, è anche la posizione delle lenti, che dovrebbero essere collocate a metà volto in modo da non togliere troppo spazio alle guance.

Se hai un viso quadrato non scegliere delle montature troppo rigide. Infatti in questo caso non valorizzeresti al massimo il tuo viso. In questo caso, al contrario di quanto abbiamo detto prima, bisognerebbe scegliere degli occhiali un po’ arrotondati. La montatura dovrebbe essere sottile o comunque che presenti delle linee morbide, per rendere meno spigolosi i tratti del tuo volto.

Vediamo invece che cosa sarebbe giusto scegliere per quanto riguarda gli occhiali da vista, in presenza di un viso più dalla forma ovale.

Questa è la forma del volto che più si adatta a vari tipi di montature. In caso di viso ovale puoi scegliere le montature più classiche, ma anche le più innovative. Tieni presente soprattutto un elemento: si tratta dello spessore della montatura, che può essere più o meno grande in base alle tue preferenze.

Se invece hai un viso lungo, sarebbero da evitare le forme troppo squadrate. Per esempio si possono scegliere degli occhiali da vista leggermente ovali. Anche in questo caso l’effetto che si vuole ottenere è quello di dare una certa morbidezza. Poi per quanto riguarda lo spessore della montatura, anche in presenza di un viso lungo conviene scegliere tenendo conto della grandezza del volto.

Come scegliere gli occhiali in base alla carnagione

Un altro elemento di cui dovresti tenere conto per scegliere gli occhiali più adatti al tuo viso è costituito dalla carnagione, compreso il colore degli occhi e dei capelli. Facciamo qualche esempio per spiegarci meglio in questo senso.

Se hai la pelle chiara e i capelli scuri potresti scegliere per esempio delle tinte che vanno dall’argento al blu, mentre dovresti evitare i colori pastello e le tinte marroni.

Chi ha la pelle rosata, i capelli biondi e gli occhi azzurri può scegliere per esempio delle montature rosse o marroni. Chi invece ha una pelle più olivastra, con capelli e occhi scuri, potrebbe optare per occhiali dai colori dell’oro, del bronzo, del verde, del marrone e del rosso.

Come puoi vedere, anche in base a questo elemento costituito dalla carnagione può dipendere anche il colore della montatura, in modo da valorizzare ancora di più lo sguardo, ma in fin dei conti tutto l’aspetto generale della persona. Abbinando i colori giusti, riuscirai ad essere ancora più affascinante.