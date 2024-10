RIFLESSI CULTURALI: TEATRO E MUSICA AL PALACONGRESSI DI AGRIGENTO

È stato presentato il nuovo cartellone culturale del Palacongressi di Agrigento, pronto a prendere il via il 23 novembre. Questa stagione promette di essere eccezionale, con una lineup di spettacoli e concerti che abbraccia una varietà di generi e stili.

Rocco Papaleo, Nancy Brilli, Vanessa Gravina, Edoardo Siravo, Max Laudadio e Giorgio Marchesi sono solo alcuni dei nomi di spicco che saliranno sul palco. Il programma include due musical imperdibili: “Grease” e “Aladin”, quest’ultimo con le canzoni dei Pooh. Ambra Angiolini porterà in scena la storia di Franca Viola, mentre Gaetano Aronica firma la direzione artistica e interpreta Empedocle in una produzione innovativa.

Non mancheranno i concerti jazz gratuiti, programmati per novembre e dicembre, che aggiungeranno un tocco di raffinatezza alla stagione. Il Palacongressi, recuperato e ristrutturato dopo essere stato hub vaccinale durante la pandemia, si prepara a ospitare un pubblico entusiasta di cultura e spettacolo di alta qualità.

Il direttore artistico Gaetano Aronica ha annunciato gli spettacoli in programma.



La nuova stagione prenderà il via il 23 novembre con un family show amatissimo da tutti, grandi e piccini, che ha una storia speciale: è stato uno dei lavori di Stefano D’Orazio, realizzato dodici anni fa, e i suoi “fratelli” in musica, i Pooh, lo hanno costruito sulle loro canzoni. Aladin volerà ancora una volta sul suo tappeto magico, sfregherà la lampada e il Genio esaudirà i suoi tre desideri. Stefano D’Orazio ha riscritto la fiaba in una versione tutta da scoprire. Il ladruncolo innamorato della principessa Jasmine ( Angela Ranica) sarà impersonato da Eugenio Grandi, mentre il Genio, naturalmente sopra le righe, sarà interpretato da Max Laudadio. La regia è di Luca Cattaneo.

Il 30 novembre, Gaetano Aronica, direttore artistico, vestirà i panni di Empedocle, protagonista dell’opera musicale in due atti scritta da Filippo Portera per sette personaggi, coro, orchestra, elettronica e immagini. Questa è l’unica opera monotematica al mondo che parla del grande filosofo di Akragas, combinando recitazione classica con innovazione musicale e poetica. Le musiche e la regia sono di Filippo Portera, mentre i testi poetici in endecasillabi sciolti sono di Nuccio Mula. Sul palco, una compagnia di 80 elementi, tra cui il Coro Magnificat diretto da Lilia Cavaleri, che concluderà il secondo atto con il Corale della Pace.

Il 19 dicembre sarà in scena Testimone d’accusa, il celebre dramma giudiziario di Agatha Christie, noto per il “doppio colpo di scena” finale. Vanessa Gravina interpreterà Romaine, moglie di Leonard Vole (Giulio Corso), chiamata a testimoniare sul presunto omicidio commesso dal marito. Con loro, Paolo Triestino, sotto la regia di Geppy Gleijeses, che ha ideato una particolare messa in scena con la partecipazione di sei “giurati” scelti tra il pubblico.

Dopo una pausa per Natale, la stagione riprenderà il 18 gennaio con Grease al Palacongressi. I famosi T-Birds e le Pink Ladies torneranno in scena per una storia d’amore senza tempo, con Danny Zuko e Sandy, interpretati rispettivamente da Simone Sassudelli e Francesca Ciavaglia. La regia è di Saverio Marconi per la storica Compagnia della Rancia.

Il 2 febbraio sarà la volta di Oliva Denaro, un testo forte e impegnato che Ambra Angiolini ha voluto portare in scena. Il personaggio di Viola Ardone è ispirato alla vera storia di Franca Viola, la giovane di Alcamo che negli anni ’60 fu la prima a rifiutare il “matrimonio riparatore”. La regia e l’adattamento sono di Giorgio Gallione.

L’11 febbraio, in una versione leggera e moderna, Il fu Mattia Pascal di Pirandello arriverà in scena per coinvolgere anche i più giovani. Giorgio Marchesi dirigerà e interpreterà l’opera, accompagnato da Simonetta Solder, con musiche dal vivo di Raffaele Toninelli.

Il 6 marzo, Rocco Papaleo sarà il protagonista de L’ispettore generale di Gogol, con la regia di Leo Muscato. La satira grottesca russa vedrà Papaleo calarsi nei panni del podestà corrotto in una delle opere più dissacranti della storia.

Il 29 marzo scenderà in scena uno dei romanzi più amati di Andrea Camilleri, Il birraio di Preston, in un nuovo allestimento firmato da Giuseppe Dipasquale. Edoardo Siravo, Federica De Benedittis e Mimmo Mignemi che faranno rivivere il conflitto tra il prefetto Bortuzzi e i cittadini di Vigata.

Il 10 aprile, Nancy Brilli sarà la protagonista de L’ebreo, testo tragicomico di Gianni Clementi che racconta la storia di una coppia borghese che, durante i rastrellamenti nel ghetto di Roma, decide di intestarsi i beni di un ricco ebreo.

Il 15, 22 e 29 novembre, il 6, 13 e 20 dicembre 2024, 1 Venerdi Jazz al Palacongressi. Maggio 2025 Musical per le scuole Savatteri Produzioni.

La prevendita dei biglietti sarà disponibile su www.agrigentoticket.it, con ulteriori informazioni ai numeri 328.1080801 e 092225019. Non perdete l’occasione di vivere un’esperienza culturale indimenticabile ad Agrigento, la Capitale italiana della Cultura 2025.