Si ripeterà anche quest’anno, domenica 20 ottobre, Festiv’Oil, l’immancabile appuntamento per festeggiare l’arrivo dell’olio nuovo e salutare la stagione estiva appena conclusa. L’evento si svolgerà all’Azienda Agricola Relais Terre di Zaccanello, a Racalmuto, con ingresso libero dalle ore 12 alle 18.

Durante la live cooking dei ristoratori e artigiani selezionati, Cucina senza confini Da Calò, Ristorante La Taberna, Steakhouse Il Carretto, Panificio Chiarelli, Pasticceria Mattina e, direttamente dalla Campania, il caseificio di bufala Euro Iovine, il protagonista assoluto dei piatti, sarà l’olio extravergine di oliva Terre di Zaccanello.

A condividere la cultura dell’olio con un assaggio tecnico guidato ci penserà un ospite d’eccezione, il critico enogastronomico, sommelier e degustatore, Fausto Borella, fondatore e presidente dell’Accademia Maestrod’olio e volto di Alice TV e Marco Polo TV.

Un festival speciale, pensato, non solo per far apprezzare e conoscere i nostri prodotti, ma anche per trascorrere una domenica diversa dal solito, ascoltando la musica live dei Yasmine Brothers, band di successo, conosciuta ormai in tutta la Sicilia.