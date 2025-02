Un nuovo appuntamento imperdibile per la rassegna teatrale “Riflessi culturali”, curata da Gaetano Aronica e promossa dal Parco Archeologico e Paesaggistico della Valle dei Templi, sotto la direzione di Roberto Sciarratta.

Il 6 marzo, il Palacongressi di Agrigento ospiterà la commedia satirica “L’ispettore Generale” di Nikolaj Gogol, uno dei capolavori più noti della drammaturgia russa. Lo spettacolo, adattato da Leo Muscato, vede come protagonista il celebre attore Rocco Papaleo (attualmente protagonista al cinema con Follemente) nel ruolo del Podestà, un funzionario del piccolo villaggio russo che, in seguito a un malinteso, vive un’esperienza drammatica e comica al tempo stesso.

In scena con Papaleo ci saranno anche Elena Aimone, Giulio Baraldi, Letizia Bravi, Marco Brinzi, Michele Cipriani, Salvatore Cutrì, Marta Dalla Via, Marco Gobetti, Daniele Marmi, Mauro Parrinello, Michele Schiano di Cola, Marco Vergani. Le musiche originali sono di Andrea Chenna, le scene di Andrea Belli, i costumi di Margherita Baldoni e le luci di Alessandro Verazzi.

Ambientata nel 1836, l’opera racconta la storia di Chlestakov (interpretato da Daniele Marmi), un viaggiatore che viene scambiato per un alto funzionario del governo russo inviato dallo zar Nicola I per indagare sui comportamenti dei funzionari locali. Il malinteso, che coinvolge i “notabili” del paese, tra cui il Podestà (Rocco Papaleo), dà vita a una serie di eventi che mettono in luce le piccolezze morali di chi detiene il potere e si ritiene intoccabile.

La commedia, che prende di mira le fragilità del potere e la corruzione, promette di essere un’esperienza esilarante e riflessiva, capace di divertire e far riflettere il pubblico.

L’inizio dello spettacolo è previsto per le 20:30. Per informazioni e acquisto dei biglietti, visita il link: www.agrigentoticket.it/event/lispettore-generale/?section=tickets.

