Paolo Genovese torna alla regia con Follemente, un film sorprendente e divertente che mescola emozioni e umorismo in modo impeccabile. A guidare la scena ci sono due attori di grande carisma: Edoardo Leo, nei panni di un protagonista sensibile e affascinante, e Pilar Fogliati, che offre una performance altrettanto convincente. Il film si svolge quasi interamente in una stanza, dove si sviluppa il loro primo appuntamento, ma con un’originale sorpresa: le emozioni dei due protagonisti prendono vita attraverso le voci e i volti di alcune delle più grandi star del cinema italiano.

Il cast stellare, che include nomi come Emanuela Fanelli, Maria Chiara Giannetta, Claudia Pandolfi e Vittoria Puccini per le emozioni di Lara, e Marco Giallini, Maurizio Lastrico, Rocco Papaleo e Claudio Santamaria per quelle di Piero, arricchisce ulteriormente la pellicola, portando freschezza e intensità al racconto. L’idea di Genovese, ispirata in parte al capolavoro della Pixar Inside Out, è un gioco di intrecci psicologici che si trasforma in una riflessione profonda sul comportamento umano.

Follemente è un film da vedere, che intrattiene, sorprende e emoziona, riuscendo a unire la leggerezza della commedia con momenti di grande intensità. Dopo il successo de Il primo giorno della mia vita, Genovese riconferma il suo talento nel saper raccontare storie di vita, emozioni e relazioni.

al cine Multisala Ciak di Agrigento alle 18,00 – 20,30 – 22,30

