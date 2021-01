Rifiuti. Sarà spostato il centro di stoccaggio di piazza La Malfa. Pugno duro contro chi sporca

L’istituzione di un nucleo ambientale e lo spostamento del centro di stoccaggio da piazza Ugo La Malfa alla zona industriale. Sono queste le principali novità sul tema rifiuti comunicate questa mattina dall’assessore comunale alla nettezza urbana di Agrigento, Aurelio Trupia. ” Il nucleo ambientale- ha detto Trupia- è composto da quattro squadre di vigili che controlleranno il territorio in maniera permanente. Dall’istituzione ad oggi abbiamo multato 15 cittadini per abbandono di rifiuti che deve servire anche da monito per gli altri.” Per quanto riguarda il centro di raccolta, il comune ha ottenuto un’area nella zona industriale: ” piazza La Malfa- ha detto Trupia- a nostro parere non ha i requisiti idonei per assolvere a questo compito”. Per quanto riguarda la comunicazione di qualche giorno addietro da parte delle ditte che dal prossimo 15 gennaio non avrebbero più raccolto i rifiuti differenziati se non inseriti negli appositi mastelli , Trupia chiarisce: “questo riguarda soprattutto l’organico. Se il mastello è piccolo basta utilizzarne un altro. Stiamo cercando una mediazione con le ditte perchè sarebbe ingestibile recuperare i sacchetti che non vengono raccolti”.