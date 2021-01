“Compralo a Canicattì” , progetto per lo sviluppo commerciale

Il Comune di Canicattì aderisce al progetto “Compralo A Canicattì” promosso dalla MC Business Solution e lo fa con la determina sindacale 1/2021.

“Il progetto – spiega il sindaco Ettore Di Ventura- ha come obiettivo la creazione di una piattaforma digitale che consenta la costituzione di contatti tra attività commerciali, liberi professionisti e aziende operanti nel territorio comunale, utilizzando la rete quale strumento per far conoscere proprie realtà commerciali e i propri servizi.

Il servizio on-line, già attivato e con delle attività del territorio già iscritte, si configura come un nuovo modo di pubblicizzare prodotti e servizi, senza ricorrere alla continua stampa di volantini pubblicitari, creando l’alternativa di una scelta informata e consapevole che può essere effettuata da remoto, evitando possibili affollamenti in questo periodo caratterizzato dalla crisi epidemica da Covid-19.”

Il servizio, fruibile da tutti i cittadini, è stato giudicato particolarmente utile sia per favorire lo sviluppo commerciale delle attività economiche operanti in Città che per dare ai potenziali clienti una possibilità veloce e completa di poter valutare le opportunità e le offerte che il territorio offre.