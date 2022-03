Rifiuti non conferiti correttamente, chiusi per 15 giorni due pub

Primi effetti del regolamento per la tutela e il decoro del patrimonio culturale del centro storico di Agrigento. Gli agenti del nucleo di controllo in materia ambientale della Polizia Municipale, hanno accertato che per tre volte, nei giorni 24 gennaio, 24 febbraio e 2 marzo, i titolari di due pub cittadini hanno conferito i rifiuti in sacchi trasparenti, non correttamente differenziati, che ha portato all’ordinanza di chiusura della durata di 15 giorni.

Al fine di prevenire il sorgere di situazioni di degrado urbano è fatto obbligo ai titolari delle attività:

– esporre i rifiuti prodotti dall’attività nei modi e negli orari previsti dal Regolamento di Igiene Urbana nell’immediata adiacenza dell’accesso all’attività. E’ vietato, in ogni circostanza, il posizionamento dei rifiuti di qualsiasi genere al di sopra e alla base dei cestini gettacarte;

– In caso di particolare gravità o di reiterate violazioni, può essere disposta la sospensione dell’attività di vendita e/o somministrazione per un periodo da dieci a venti giorni. La reiterazione si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per due volte in un periodo di dodici mesi, anche se si è proceduto al pagamento in misura ridotta della sanzione.

– Ai sensi della vigente normativa, qualora l’interessato non ottemperi volontariamente al provvedimento di chiusura dell’esercizio, cessazione o sospensione dell’attività, disposte per le violazioni alle disposizioni previste dal presente regolamento, il Comune, previa diffida, può provvedere all’esecuzione coattiva del provvedimento con la modalità dell’apposizione.

dei sigilli.

Il sindaco, unitamente agli assessori all’Ambiente e alla Polizia Locale, Trupia e Picarella, comunicano che la Squadra di Tutela ambientale effettuerà ancora controlli sul territorio per individuare, anche tramite appostamenti, i trasgressori. Invitano, pertanto, commercianti e cittadini a rispettare il calendario e gli orari per un corretto conferimento.