Akragas, contro Cus Palermo insegue il quinto successo consecutivo

Prima del tour de force delle prossime settimane, nelle quali l’Akragas affronterà rispettivamente Misilmeri, Canicattì e Mazarese, i biancazzurri affronteranno domani in trasferta il fanalino di coda. Per l’Akragas è sicuramente un’ottima occasione per consolidare il secondo posto in classifica, ottenuto domenica scorsa grazie alla vittoria all’Esseneto sul Castellammare e alla concomitante sconfitta del Misilmeri. L’avversario che domani, nell’anticipo del girone A di Eccellenza, l’Akragas si troverà di fronte, comunque, dovrebbe consentire alla squadra di inanellare il quinto successo di fila dato che la squadra palermitana non raccoglie punti dal 29 gennaio e ha collezionato sei sconfitte nelle ultime sei gare disputate. Occorrerà in ogni caso scendere in campo con il giusto piglio in quanto la squadra avversaria non vorrà sicuramente fare la parte della vittima sacrificale. L’assenza forzata del difensore Gianpaolo Tuniz, fermato per un turno dal giudice sportivo, costringerà domani il Mister Terranova ad attingere dalla panchina per trovare il sostituto.

Giovanni Trovato