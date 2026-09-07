Un’area di un supermercato utilizzata come stoccaggio incontrollato di rifiuti e un lavoratore completamente “in nero” in una rosticceria. È quanto emerso durante i controlli effettuati dalla polizia locale di Agrigento. Il primo accertamento è scattato nel quartiere di Fontanelle, a nord di Agrigento.

I vigili urbani hanno scoperto che un supermercato utilizzava un’area come deposito di rifiuti. Trovati cumuli di cartoni, scatoloni, imballaggi, fogli di cartone accatastati, cassette di plastica, pedane di legno e sacchi contenenti bottiglie di plastica. L’ipotesi, che deve naturalmente essere accertata, è che il tutto avvenisse senza le necessarie autorizzazioni. L’area è stata sequestrata.

La seconda ispezione, invece, è avvenuta in una rosticceria nel quartiere balneare di San Leone. Gli agenti hanno riscontrato la presenza di un lavoratore non dichiarato. Nei confronti del titolare è scattata una sanzione pari a 4.500 euro.

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