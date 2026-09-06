Il 2-1 non basta all’Akragas: lo Sciacca passa il turno tra le proteste per il gol annullato a Cruz

Il 2-1 conquistato dall’Akragas nella gara di ritorno non basta per ribaltare il 3-1 subito all’andata a Sciacca. Al “Totò Russo” di Aragona sono dunque gli ospiti a superare il turno di Coppa Italia, con il risultato complessivo di 4-3.

La formazione di Fabrizio Cammarata ha disputato una buona partita, creando diverse occasioni ma pagando il gol incassato e alcuni errori sotto porta. A pesare sull’esito della sfida è stato soprattutto l’episodio del gol annullato a Yoann Cruz per una posizione di fuorigioco apparsa molto dubbia.

Una segnalazione contestata dalla squadra biancazzurra e dal pubblico: la rete avrebbe potuto cambiare completamente l’inerzia dell’incontro e riaprire la qualificazione. L’Akragas saluta così la Coppa Italia nonostante la vittoria, ma lo fa al termine di una prestazione incoraggiante in vista dell’inizio del campionato.

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