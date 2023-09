Gioacchino Alfano afferma: “Procederemo anche a verificare le responsabilità”

“Ma è possibile che i nostri figli debbano entrare da un accesso così degradato?” C’è rabbia e indignazione tra i genitori dei ragazzi che frequentano il plesso Margerita Hack della scuola secondaria di primo grado del villaggio Peruzzo, dell’istituto comprensivo Montalcini. Lamentano “sporcizia e pericoli” e lo hanno documentano con delle foto. A rendere ancora più articolata l’immagine è l’erba davanti l’ingresso della scuola. Immediata la risposta dell’assessore comunale di Agrigento alla pubblica amministrazione, Gioacchino Alfano, che raccolta la segnalazione, contattato da AgrigentoOggi, si è attivato per un intervento immediato ma anche per intensificare i controlli in maniera tempestiva ed effettuare ricerche per l’individuazione dei responsabili. “Domani mattina la zona sarà ripulita e procederemo a verificare le responsabilità. Bisogna capire se viene effettuata la differenziazione dei rifiuti e se la spazzatura è quella prodotta dalla scuola. Interverremmo subito anche per la pulizia, con scerbamento, davanti l’ingresso del plesso”.

Il Margherita Hack da oltre vent’anni è ospitato in una struttura che di fatto è un appartamento.