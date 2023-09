Il carico di hashish sequestrato sabato mattina dai finanzieri del Comando provinciale di Messina durante i controlli ai mezzi che sbarcano dai traghetti provenienti da Villa San Giovanni, sarebbe stato destinato al mercato dell’Agrigentino e non del Nisseno come ipotizzato in un primo momento.

Un corriere della droga che trasportava circa 20 chilogrammi di hashish è stato arrestato. La sostanza stupefacente era in uno zaino di un passeggero di un bus proveniente da Milano. La presenza dell’hashish è stata scoperta dal fiuto del cane antidroga Edipo.

Rinvenuti complessivamente 190 panetti, da circa 100 grammi ciascuno. Secondo stime degli investigatori, la droga sequestrata avrebbe sfruttato oltre 200.000 euro. Le indagini hanno accertato che la droga doveva essere ritirata da un acquirente di Canicattì.