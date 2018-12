Azienda “Flex bags” in fiamme alla zona industriale di Agrigento.

Ancora fiamme in un deposito di stoccaggio dei rifiuti differenziati. Fatalità ancora alla vigilia di una festa. La scorsa volta era la vigilia dell’Immacolata questa volta cartone in fiamme alla voglia di Natale. Le fiamme si sono propagate intorno alle 19. Ancora duro lavoro però vigili del fuoco.