Ricoverati al Covid hospital, deceduti due pazienti.

Un saccense di 58 anni, e una pensionata di 72 anni di Siculiana, ricoverati al Covid hospital “Fratelli Parlapiano” di Ribera, hanno perso la vita a causa del virus. Le due vittime non risultavano essere vaccinate. Per Siculiana si tratta del sesto decesso, e per Sciacca il 26esimo, da quando è scoppiata la pandemia.

Lutto anche a Sambuca di Sicilia dove ha perso la vita un pensionato di 92 anni, giorni fa risultato positivo al Covid. Gli ultimi tre decessi non erano inseriti nel quotidiano bollettino diffuso dall’Asp di Agrigento. Stamani il report dei dati di sorveglianza sanitaria dell’Asp riportava i decessi di un romeno residente a Racalmuto, e di una persona di Favara.