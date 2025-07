AGRIGENTO – Dopo il devastante incendio che ha completamente distrutto la tenda dell’accoglienza della Comunità missionaria “Porte Aperte”, all’interno di Villa Bonfiglio, in viale della Vittoria, si è levata forte la voce della solidarietà agrigentina.

In tantissimi – cittadini, associazioni, esponenti politici e del mondo civile – hanno manifestato vicinanza e lanciato appelli per aiutare la comunità guidata da Suor Maria Grazia Pellitteri a ripartire. È nato così il progetto “RicostruiAMO la Tenda”, una raccolta fondi e materiali per ricostruire uno spazio di socialità e accoglienza che negli anni ha rappresentato un vero punto di riferimento per gli anziani, le persone sole e i più fragili.

Serve tutto:

– Sedie, casse audio, mixer, cavi, microfoni

– Videoproiettore con telone e computer

– Un tavolo da ping pong

– Ma soprattutto una nuova tenda, da acquistare e installare al più presto.

Per chi volesse offrire un contributo, anche simbolico, queste sono le coordinate dell’associazione che da anni opera con discrezione ed efficacia a fianco degli ultimi:

Associazione “A Servizio di Ogni Povertà”

IBAN: IT57W0760116600000012772935

Un gesto che può fare la differenza per riaccendere la luce su un presidio di umanità, oggi spento dalle fiamme, ma acceso dalla speranza e dalla generosità collettiva.

