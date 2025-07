Elodie, Lazza, Shiva e anche Noche de Fuego: il party agrigentino conquista il Green Valley 2025

AGRIGENTO – Dopo il travolgente successo del Summer Tour a Malta, il party più infuocato dell’estate siciliana non si ferma: Noche de Fuego è pronto a infiammare anche il prestigioso palco del Green Valley Festival 2025, in programma domenica 27 luglio a Trapani.

Un altro grande traguardo per il format Made in Agrigento, che continua a farsi strada tra gli eventi più apprezzati a livello nazionale, confermandosi come una delle realtà più vivaci e innovative della club culture italiana.

Il Green Valley, divenuto negli anni uno degli appuntamenti di punta del panorama musicale estivo isolano, vedrà alternarsi sul palco grandi nomi della scena nazionale, da Elodie a Lazza, passando per Shiva, Rovazzi e molti altri. In questo contesto di musica, spettacolo ed energia, Noche de Fuego porterà il suo inconfondibile stile fatto di ritmo, show e coinvolgimento, pronto a conquistare anche il pubblico trapanese.

Un’occasione unica per vivere un’esperienza intensa, in una cornice che unisce musica, mare e giovani da tutta la Sicilia.

La fiamma della notte è accesa: Noche de Fuego è pronta a brillare ancora.

