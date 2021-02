Riclassificazione per gli affittacamere e le casa vacanze , l’Abba prende posizione

L’Abba , associazione B&B Agrigento , dopo aver preso atto dei nuovi criteri disposti dalla Regione Sicilia in merito al rinnovo di classificazione per gli affittacamere e le casa vacanze per il quinquennio 2022-2027, prende posizione sull’adeguamento voluto anche per quelle strutture già operative prima del 2018. “Le differenze di maggior impatto riguardano i metri quadri – dicono dall’associazione- relativi ad ogni ospite che significheranno una diminuzione dei posti letto. Non tutti potranno adeguarsi strutturalmente o reggere la perdita in numero di ospiti vedendo sfumare così i sacrifici messi in atto in anni di professione, senza tenere conto che potrebbe verificarsi una migrazione verso l’illegalità ampliando il numero delle strutture abusive con grave perdita per le casse comunali in termini di tassa di soggiorno e per il mancato controllo della qualità dell’offerta.

La riclassificazione sarà più difficoltosa anche per il carattere ”interpretativo” del decreto stesso. Le difficoltà sono state poste all’attenzione della V commissione presieduta da Carmelo Cantone. Si procederà all’esposizione dell’ argomento in Consiglio Comunale.”