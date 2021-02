Non si rinuncia al Carnevale, ad Agrigento. E piazza Cavour si è riempita di bimbi ( e non solo) vestiti in maschera, coriandoli e stelle filanti. Il tutto, comunque, nel rispetto delle norme anticovid : mascherine e distanziamento. In questa ultima domenica in zona arancione , in attesa di quella gialla da domani , c’è tanta voglia di normalità per le vie del centro.