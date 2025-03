Il Maestro Riccardo Muti dirigerà l’Orchestra Cherubini in un esclusivo concerto sinfonico il 7 luglio alla Valle dei Templi di Agrigento, davanti al Tempio della Concordia. L’evento, patrocinato dall’Ente Parco, precederà l’apertura della terza sezione della mostra “I tesori d’Italia”, che ospiterà capolavori di maestri italiani come Raffaello e Caravaggio. La mostra, promossa dal Ministero della Cultura, prevede rigorosi sistemi di sicurezza per proteggere le opere esposte.

L’Orchestra Cherubini, fondata nel 2004 da Muti, è composta da giovani musicisti tra i 18 e i 30 anni e si è esibita in importanti luoghi, tra cui l’aula del Senato. Questo concerto rappresenta un evento significativo per “Agrigento Capitale italiana della Cultura 2025”. Gli organizzatori presenteranno presto l’iniziativa a Roma, con la partecipazione del ministro Alessandro Giuli. La serata, esclusiva e di alto livello, avrà una platea limitata, ma l’esibizione sarà visibile anche in televisione per i fan della musica classica.

Segui il canale AgrigentoOggi su WhatsApp