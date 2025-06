Ad Agrigento due giornate dedicate all’implantologia senza dolore: il 24 e 25 giugno gli “Implant Days” nello studio D’Alessandro Sicurella

AGRIGENTO – Il 24 e 25 giugno lo studio odontoiatrico D’Alessandro Sicurella di Agrigento ospiterà gli Implant Days, un evento pensato per tutti coloro che desiderano sottoporsi a un intervento implantare ma non lo fanno per paura del dolore, dei punti di sutura o delle complicazioni. Durante le due giornate non verranno effettuati interventi, ma sarà possibile accedere a una consulenza personalizzatacon i professionisti dello studio, che presenteranno X-Guide, una delle tecnologie più avanzate nel campo dell’implantologia navigata. Questa innovativa tecnica consente di inserire impianti dentali in soli 15 minuti, senza necessità di incisioni, punti o lunghi tempi di recupero. Il sistema, guidato da software 3D, permette una pianificazione estremamente precisa e un approccio minimamente invasivo, riducendo in modo significativo disagi e paure.

“Molti pazienti rimandano per anni un intervento necessario solo per timore del dolore o delle complicazioni post-operatorie. Con X-Guide possiamo offrire un’alternativa concreta, efficace e molto più serena”, spiega il Dottore Michele D’Alessandro, da generazioni punto di riferimento per l’odontoiatria ed implantologia ad Agrigento. L’obiettivo dell’evento è informare e rassicurare. I partecipanti potranno ricevere risposte dettagliate, vedere da vicino la tecnologia e valutare, insieme agli specialisti, se questa soluzione è adatta al proprio caso. La partecipazione è su appuntamento e i posti sono limitati. Per prenotare è possibile contattare lo studio direttamente tramite i canali ufficiali.

