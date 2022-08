Ribera, consigliere comunale Rosalia Miceli aderisce a Fratelli d’Italia

“Dopo questo periodo di attività da consigliere comunale indipendente, nel rispetto di chi ha appoggiato la mia candidatura e confermando l’intenzione di continuare ad operare guardando al bene dei cittadini che rappresento, da oggi comunico la volontà di aderire al partito Fratelli d’Italia. Si tratta di una scelta maturata dopo una lunga e attenta riflessione, assieme ai vertici Provinciali del partito, definendo così l’indirizzo che voglio dare nel continuare. A Ribera c’è un percorso tutto da costruire, all’interno del quale ritengo di poter dare un prezioso contributo”. E’ quanto annuncia in una nota il consigliere comunale Rosalia Miceli, psicologa, eletta nel 2020 con circa 200 preferenze nella lista civica “Matteo Ruvolo Sindaco“. Apprezzamento, per l’adesione di Rosalia Miceli a Fratelli d’Italia, viene espresso dal consigliere e assessore comunale di Ribera Giovanni Di Caro: “Il gruppo Consiliare di Fratelli d’Italia potrà contare su una professionista competente e preparata. Ho avuto modo di apprezzare l’impegno serio e costante della consigliera Miceli in questo primo scorcio di consiliatura”. Soddisfatto, per il nuovo ingresso nel partito, il commissario provinciale Calogero Pisano: “L’ingresso di Rosalia Miceli arricchisce la proposta politica riberese di Fratelli d’Italia, testimonianza che il nostro partito sa coinvolgere chi ha dimostrato un significativo impegno sociale, mettendo a disposizione della politica indiscusse qualità professionali“.