Ultimati i lavori di ripristino e messa in sicurezza riaprirà al transito domani la strada provinciale 79-B Menfi-Porto Palo. Si tratta di una strada che specialmente nel periodo estivo è caratterizzata da un traffico piuttosto sostenuto, ma che è stata interessata da cedimenti del tracciato tali da renderne necessaria la chiusura al km 0+600 a partire dallo scorso maggio, con disagi per residenti e turisti ed i titolari di attività vitivinicole. I lavori di messa in sicurezza hanno richiesto più tempo del previsto per la messa in opera di interventi di drenaggio delle acque al di sotto del tracciato, la sistemazione di cunette e tombini, la posa di gabbionate di contenimento e di nuove barriere di protezione. La riapertura è prevista per il 19 dicembre.

