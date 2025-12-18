Hanno trascorso momenti di terrore un professionista in pensione e la moglie aggrediti a scopo di rapina, due sere fa, nella loro villetta nelle campagne licatesi. Secondo la ricostruzione dei fatti, i malviventi sarebbero penetrati all’interno dell’abitazione immobilizzando la coppia di coniugi intimando di consegnare denaro e gioielli.

I ladri, dopo aver rovistato in tutte le stanze hanno trovato e portato via solo poche decine di euro e una catenina d’oro. A parte il grosso spavento, per fortuna, nessuno avrebbe riportato traumi.

Sull’accaduto indagano i poliziotti del locale Commissariato, che stanno ricostruendo la dinamica dei fatti e verificando eventuali elementi utili all’identificazione dei responsabili.

