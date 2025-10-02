E’ stato riaperto l’ingresso di Demetra, preziosa area archeologica e paesaggistica che si sviluppa sul crinale della Rupe Atenea a poche centinaia di metri dalla Valle dei Templi. Si tratta di un provvedimento voluto dal direttore del Parco Roberto Sciarratta che segue di alcune settimane l’inaugurazione del sito di Cristo delle Forche e che sarà al centro di iniziative che vi annunceremo nelle prossime settimane. L’accesso è garantito tutti i giorni dalle 9 alle 18 dal cancello che si trova nei pressi del cimitero di Bonamorone: per visitare l’interno della chiesa è possibile chiedere le chiavi al custode che si trova a Casa Magro, che ospita anche i servizi igienici.

