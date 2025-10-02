Prima a metà mattinata il ritrovamento di una scarpa, poi nel pomeriggio di un portafogli. Entrambi gli accessori sembrerebbero appartenere alla trentottenne Marianna Bello, inghiottita dal fiume d’acqua durante il nubifragio che ha sconvolto Favara e soprattutto la zona del centro storico. A quanto pare, s’attende che i familiari riconoscano scarpa e portafogli. Sono stati i soccorritori a ritrovarli nel corso delle perlustrazioni del percorso del vallone, nel tratto che porta al depuratore. I vigili del fuoco e il personale della Protezione civile, da ore, si sono spostati a valle.

In azione, nell’area dei canneti, anche gli escavatori dei pompieri. Per facilitare le operazioni di ricerca il sindaco Antonio Palumbo, questa mattina, ha sospeso i turni della distribuzione idrica. “Per agevolare le attività di ricerca della nostra concittadina scomparsa saranno sospesi i turni idrici per la giornata di oggi per ridurre il livello di acqua presente nelle condotte”. Questa mattina nei luoghi delle ricerche è arrivato il procuratore capo di Agrigento, Giovanni Di Leo, ma al momento non risulta aperta alcuna inchiesta dalla Procura.

E nel pomeriggio a Favara sono giunti anche il prefetto di Agrigento, Salvatore Caccamo, e il questore Tommaso Palumbo. I vigili del fuoco e gli operai, con le ruspe, stanno rimuovendo il fango e svuotando, con le idrovore, tutti i punti del vallone in cui si sono accumulati acqua, detriti, fogliame, rifiuti e altri materiali. Mentre i sommozzatori dei vigili del fuoco, hanno ripercorso il tragitto del canalone che dal collettore di piazza della Libertà a Favara, arriva fino a fiume Naro e nel mare di Cannatello. Verifiche ed ispezioni dello stesso genere erano già state fatte ieri, subito dopo la “bomba d’acqua” che ha travolto la trentottenne.

Segui il canale AgrigentoOggi su WhatsApp