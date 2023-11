Ancora qualche giorno di attesa per le numerose mamme, poi la prossima settimana potranno portare i loro bimbi al nuovo parco giochi di Villa Bonfiglio. Si tratta della vecchia area giochi, chiusa sei mesi fa per impraticabilità dei giochini, che erano stati rotti e manomessi e che ora è tornata a “rifiorire” grazie ad un vecchio finanziamento di 78 mila euro che nel tempo si era rischiato di perdere. Il parco giochi rinnovato e completato, con tanto di impianto di illuminazione e di video sorveglianza, verrà inaugurato dal sindaco Franco Miccichè il prossimo fine settimana. “Sostanzialmente l’area è stata completata – spiega il primo cittadino – siamo solamente più in attesa che vengano sistemate le grandi aiuole, con piantine e fiori, per evitare che i bambini vadano a giocare nella terra”. L’area giochi comprende diverse strutture adatte allo svago dei piccoli, dal grande scivolo alle altalene, dal “percorso robinson” alla “nave dei pirati”, ai dondoli e alla giostra girevole. Inoltre sono state posizionate numerose panchine ed è stata attivata anche la zona internet wi-fi free. Il terreno dell’area giochi è stato tutto mattonato con materiale morbido in modo da evitare danni per quanto concerne eventuali cadute dei piccoli. “Con la riapertura dello spazio giochi a Villa Bonfiglio – continua il sindaco Miccichè – abbiamo anche pensato di tutelare lo spazio facendo in modo che del nostro personale adibito alla cura del verde e dei giardini, sorvegli lo spazio durante le ore di lavoro in modo che il parco, una volta riaperto, non rimanga abbandonato a se stesso ma che ci sia sempre un minimo di vigilanza”.

Erano state le mamme dei piccoli a sollecitare gli interventi di ri sistemazione dell’area giochi in quanto gli spazi pubblici cittadini dove portare a giocare i bambini, sono veramente pochi. A parte i dondoli di piazza Cavour, ormai da qualche tempo risultano fuori uso e transennati anche i giochini sul lungomare di San Leone. Interdizione all’accesso sui giochi che ultimamente ha penalizzato non poco, coloro che ritenevano di potere portare a svagare i figli piccoli nella borgata a mare. “Anche in questo caso – fa sapere il sindaco Franco Miccichè – stiamo per provvedere alle riparazioni e ritengo che a breve quello spazio giochi sarà completamente fruibile. Il vero problema – conclude il primo cittadino – è quello di riuscire a preservare questi giochi da eventuali atti vandalici che sempre più frequentemente ne compromettono la stabilità e penalizzano i momenti di svago dei nostri piccoli concittadini!”.