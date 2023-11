Quando la buona sanità è giusto che venga raccontata. La famiglia Tuttolomondo ha voluto testimoniare che al San Giovanni di Dio di Agrigento nonostante le numerose criticità ci sono medici, infermieri e ausiliari che lavorano con professionalità e umanità. In particolare la figlia ha voluto ringraziare i medici, tra cui il dottor Enzo Fontana del reparto di medicina d’ urgenza per le cure amorevoli riservate al padre, con una lettera di cui vi proponiamo il testo integrale:.

Salva una vita e sei un eroe, salva cento vite e sei un angelo e voi siete angeli che confortate, arrcchite e proteggete.

Fate quello che nessun altro farà in un modo che nessun altro può fare, a dispetto di tutto cio’ che si dice e che si può pensare; è la vostra essenza!!! Sempre col sorriso, sempre con una parola di conforto. Ci avete insegnato giorno dopo giorno, ad affrontare la sofferenza con piu coraggio. Ci siamo sentiti coccolati e sicuri tra le vostre mani …Ci siamo sentiti accolti e accompagnati. Ci siamo sentiti “fortunati” al di là di quello che la vita ci ha chiesto di attraversare…

Siete stati per noi un punto di riferimento sia professionalmente che umanamente, il vostro sorriso ci ha aiutato a superare il dolore di un Tempo che mai avremmo voluto attraversare..

Se ” la gratitudine è la Timida ricchezza di chi non possiede nulla” noi famiglie Tuttolomondo, chiamate a vivere il Tempo della malattia e della cura, vogliamo dirvi GRAZiE di cuore a tutti i medici, gli infermieri e gli Oss (in particolare Ciccio Suraci della medicina d’ urgenza scomparso prematuramente) che si sono presi cura di papà.