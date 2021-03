Riaccesa la facciata del Circolo Empedocleo con una nuova illuminazione. Fondato nel 1835 per volontà di alcuni notabili agrigentini come luogo di aggregazione, presenta una facciata in stile neoclassico con nove semicolonne doriche con timpano e fregio raffigurante l’effigie del famoso filosofo akragantino Empedocle, realizzata su disegno dell’artista Raffaele Politi. “Questo intervento – commenta su Facebook il sindaco Micciché- è l’ulteriore attenzione data ad Agrigento, una città che con la sua storia e la sua bellezza non ha nulla da invidiare alle più nobili ed importanti destinazioni d’Italia. Un ulteriore tassello per la costruzione e la valorizzazione di percorsi culturali e turistici a beneficio dei cittadini e turisti che ci auguriamo presto possano tornare a trovarci”.