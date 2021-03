Crolla vecchia palazzina a pochi passi dalla stazione ferroviaria

Una vecchia palazzina, disabitata, è crollata in via Piersanti Mattarella, nei pressi della stazione ferroviaria di Agrigento Bassa. Fortunatamente non si sono registrati feriti, né danni ad altre cose. Anche se la paura è stata tanta tra il vicinato per il forte rumore.

Scattato l’allarme, sul posto sono accorsi i vigili del fuoco del Comando provinciale di Agrigento, e i vertici dell’Utc e Protezione civile del Comune di Agrigento.

Intervenuti anche gli agenti della polizia Locale, per regolare la circolazione stradale, per il tempo del sopralluogo. L’area interessata al cedimento è stata transennata.