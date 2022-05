RiabilitAG, confronto tra medici di ogni parte d’Italia

E’ già giunto alla seconda edizione #RiabilitAG, l’appuntamento che mette a confronto ad Agrigento, specialisti riabilitatori giunti da ogni parte d’Italia. La due giorni, 6 e 7 maggio, organizzata dal dottor Fausto Crapanzano (nella foto) e dal Team del Reparto di Riabilitazione dell’ospedale San Giovanni di Dio, si terrà all’Hotel della Valle, e arriva tre anni dopo la prima edizione congressuale che era stata un successo.

Molti saranno i temi di interesse sia per i medici, sia per terapisti e pazienti, tra gli altri: il ruolo della vitamina D, la gestione delle fratture e del dolore da osteoporosi, il trattamento dell’iperparatiroidismo spesso poco indagato, la gestione delle lombalgie, con attenzione a quando indicare un intervento chirurgico alla colonna lombare, quando la terapia conservativa riabilitativa o interventistica radioguidata. A confrontarsi su fratture e gestione del dolore saranno relatori di elevato spessore scientifico, nel tentativo di chiarire i dubbi e i momenti decisionali che portano alle scelte su quali terapie farmacologiche adottare, ma anche con quali mezzi fisici, o quali trattamenti interventistici radiologici e chirurgici. Il congresso, inoltre, sarà l’occasione per approfondire aspetti gestionali, medico-legali che interessano la vita quotidiana sia dei pazienti, sia di medici specialisti e di famiglia, nel definire le cause di assenza dal lavoro o il rapporto medico – paziente con i nuovi mezzi di comunicazione, davanti a problemi frequenti quali “il mal di schiena”.