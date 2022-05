“Notte del liceo classico” , appuntamento il 6 maggio

L’ “Empedocle” di Agrigento partecipa alla ottava edizione della Notte Nazionale del Liceo Classico. Nata da un’idea del prof. Rocco Schembra , docente di Latino e Greco al Liceo Classico “Gulli e Pennisi”di Acireale, sostenuta dal Ministero della Pubblica Istruzione, è uno degli eventi più innovativi nella scuola negli ultimi anni. Felici e trepidanti per ricominciare in presenza, gli studenti del Liceo Empedocle sono pronti ad aprirsi alla città. Il dirigente scolastico, Marika Helga Gatto, ha curato i particolari di un evento ricco di tanti momenti che riportano a vivere in chiave contemporanea alcuni dei valori fondanti della cultura classica. Parteciperanno alla manifestazione in programma il 6 maggio, dalle 18 alle 24, i professori universitari Salvatore Lo Bue, docente di filosofia presso l’Università degli Studi di Palermo e Francesco Pira, docente di Sociologia presso l’Università degli Studi di Messina. Altre personalità presenti saranno il regista Marco Savatteri e l’attore-regista Gaetano Aronica. La serata sarà arricchita da numerosi interventi degli alunni guidati dai docenti