I giudici della quinta sezione della Corte di appello di Palermo, ritenute fondate le istanze avanzate dall’avvocato Lillo Fiorello in parziale accoglimento del ricorso, hanno disposto la revoca della confisca di alcune quote societarie della “Program Group”, la società proprietaria dell’autodromo di Racalmuto, restituendo agli aventi diritto la struttura sportiva

La vicenda è collegata alla maxi confisca di 120 milioni di euro nei confronti dell’imprenditore racalmutese Calogero Romano. Condannato per concorso esterno in associazione mafiosa, sta scontando una pena definitiva di 6 anni e 6 mesi di reclusione. La Corte di appello, riformando parzialmente il precedente verdetto, ha tuttavia confermato i sigilli a diverse imprese, conti, immobili e veicoli.

La Procura generale aveva chiesto la confisca di tutti i beni oggetto di sequestro.

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