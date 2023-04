Revoca appalto milionario al CEFPAS, interrogazione di Carmelo Pace

Per un anno esatto il Cefpas di Caltanissetta, il centro di formazione per gli operatori della sanità siciliana, ha tenuto nel cassetto 5,9 milioni di euro destinati a realizzare un progetto di informatizzazione dei servizi, utile ad abbattere le liste d’attesa negli ospedali. Ma oggi la Regione, per effetto un decreto adottato dall’assessorato alla Sanità, ha revocato quel finanziamento – a valere su fondi ministeriali – a causa dell’ “assoluta inerzia amministrativa” della struttura diretta da Roberto Sanfilippo che, nel frattempo, è stato riconfermato da Schifani alla guida della struttura. Lo scrive il Giornale di Sicilia, che ripercorre tutto l’iter della vicenda, comprese le sollecitazioni di piazza Ottavio Ziino a voler fornire informazioni “in merito allo svolgimento di una pur minima attività”. Il deputato regionale della Dc, Carmelo Pace, chiede “chiarimenti urgenti in ordine alla revoca della nomina del direttore generale del Cefpas, Roberto Sanfilippo, e tempestiva rinomina dello stesso e concomitante revoca dell’autorizzazione al Cefpas per la realizzazione del progetto regionale “Sistema Informativo Direzionale” (SID) e sua riattribuzione al Dipartimento per la pianificazione strategica.” L’assessore regionale Volo giustifica: “Non rientrava nelle competenze del Cefpas gestire un appalto tanto importante. Loro fanno formazione, non si occupano di liste d’attesa né gestiscono soldi per appalti. E’ stato un errore affidarsi al Cefpas”. Una stilettata al governo Musumeci e all’ex assessore Razza, che avevano trasferito a Caltanissetta il centro nevralgico della sanità siciliana.

Pace chiede “quali siano i motivi della designazione del direttore, a distanza di pochi mesi dalla revoca dello stesso. Quali ritengano possano essere i tempi per la realizzazione del progetto regionale “Sistema informativo Direzionale -SID” trasferito alla competenza del Dipartimento per la pianificazione strategica, considerato che ci sono disponibili circa sei milioni di euro e che il progetto ha l’importantissima finalità di riduzione dei tempi attesa nell’erogazione delle prestazioni sanitarie mediante l’implementazione e l’ammodernamento delle infrastrutture tecnologiche legate a sistemi di prenotazione elettronica per l’accesso a strutture sanitarie, per cui sono disponibili circa sei milioni di euro e che sono soggetti alla verifica da parte dell’Osservatorio nazionale sulle liste d’attesa, relativamente al raggiungimento dei risultati.”