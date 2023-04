Ais Agrigento e Caltanissetta alla scoperta del Friuli e crescono i professionisti del vino

Un racconto straordinario, quello andato in scena lunedì , 17 aprile, con AIS all’hotel Tre Torri di Agrigento dove Francesco Scalettaris in rappresentanza del Consorzio Tutela Vini Friuli Colli Orientali e Ramandolo ha riportato l’attenzione su un territorio ed i sui vitigni, della tradizione, tecniche colturali impreziosendolo di opportuni rimandi storici e curiosi aneddoti. Sei etichette in degustazione di vini rappresentativi e differenti, guidata dal Delegato Ais a Agrigento e Caltanissetta, Lillo Trupia. Tutto questo in attesa di Sicilia in bolle che ritornerà quest’anno nel mese di giugno.

