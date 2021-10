Reti delle professioni tecniche a confronto sulle infrastrutture: appuntamento per il 30 ottobre

Presentato questa mattina, 23 ottobre, il documento programmatico sul tema delle infrastrutture su cui la rete delle professioni tecniche della provincia di Agrigento si concentrerà il prossimo 30 ottobre. Alla rete aderiscono gli ordini professionali dell’area tecnica: l’ordine degli architetti e degli ingegneri, degli agronomi e dei forestali, il collegio territoriale dei periti agrari e dei periti industriali, i geologi. “Infrastrutture. Quale futuro per la provincia di Agrigento e per la Sicilia centro-meridionale”, questo il tema dell’iniziativa in programma dalle 9 al teatro Pirandello. ” Un evento – è stato detto nell’incontro di presentazione- che vuole lanciare un appello alle istituzioni competenti affinché siano investite nuove risorse per la realizzazione di una serie di interventi infrastrutturali organici per potenziare il sistema portuale, aeroportuale, ferroviario e stradale a servizio della Sicilia centro-meridionale e soprattutto dell’agrigentino. Tutto ciò nella consapevolezza che la nostra terra, se riuscisse a superare il grave gap infrastrutturale che l’ha progressivamente isolata dal resto del Paese, potrebbe rilanciare autorevolmente il suo ruolo naturale di “porta d’Europa sul Mediterraneo” non solo dal punto di vista politico e culturale, ma anche da quello turistico, economico e commerciale. “