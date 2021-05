Rete viaria agrigentina, il punto con Anas

“Dalla IV Commissione in collegamento con l’Ingegnere Valerio Mele, Responsabile della struttura territoriale Sicilia ANAS, abbiamo fatto il punto sulla rete viaria in provincia. Il quadro che ci è stato prospettato da ANAS ci fa tirare qualche sospiro di sollievo”.

A parlare è il deputato di Diventerà Bellissima, Giusi Savarino.

“Entro agosto via tre semafori dalla Agrigento-Palermo con i benefici che ne derivano in termini di riduzione del tempo di percorrenza, fluidità del traffico e diminuzione dei disagi per gli automobilisti”.

Occhi puntati sulla tangenziale di Agrigento con lo studio di fattibilità tecnico-economica commissionato dal Governo Musumeci con un investimento da 1 milione di euro.

“Parliamo di oltre 35 chilometri di strada a 4 corsie – continua Savarino – la cui realizzazione costituirà il primo passo verso il tanto atteso collegamento Gela-Castelvetrano, connettendo Villaggio Mosé, Favara, Porto Empedocle sino a Montallegro”.

Sulla strada Licata Torrente Braemi individuata la soluzione per superare l’impasse creata dal fallimento dell’affidataria di uno dei due lotti, entro l’estate i progetti rivisti e in seguito i lavori verranno riassegnati.

Altro focus lo stato dell’arte della statale 640. “Abbiamo chiesto lumi sui tempi di consegna dell’attesissima Galleria Caltanissetta e sollecitato l’individuazione di una soluzione alternativa che eviti agli automobilisti l’attraversamento del centro città, ottenendo sul punto rassicurazioni”.

Infine al via il processo di trasformazione in smart road delle strade di competenza ANAS e implementazione dei sistemi di sicurezza stradale, coi fondi del PNRR, in particolare per il monitoraggio e la manutenzione di ponti e viadotti.