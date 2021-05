2 giugno: luci sul palazzo del governo

Un gesto simbolico per dare un segnale di fiducia e di speranza nella rinascita del nostro territorio. La città di Agrigento si prepara al due giugno con le luci che illuminano il palazzo di governo con tanto di bandiere tricolore nell’edificio ubicato nel centro della città. In questo particolare momento storico in cui dobbiamo più che mai riaffermare l’orgoglio di essere italiani e rafforzare la vicinanza e la solidarietà gli uni con gli altri, acquista un particolare significato la celebrazione della festa della Repubblica il 2 giugno.