Resta incastrato nella motozappa, trasferito in elisoccorso in ospedale

Si trova ricoverato al reparto di Ortopedia dell’ospedale “Sant’Elia” di Caltanissetta, un trentacinquenne di Realmonte, rimasto ferito nel pomeriggio in un appezzamento di terreno, in località “Giallonardo”, in territorio di Siculiana. Il suo piede è rimasto incastrato nella motozappa. Scattato l’allarme sul posto i carabinieri della Compagnia di Agrigento, e un’ambulanza del 118. Da lì a poco è scaturita la decisione di fare intervenire l’elisoccorso, atterrato in un campo vicino. Poi il trasferimento nella struttura sanitaria nissena. Ha riportato delle lesioni all’arto. Per fortuna non è grave. I militari dell’Arma si stanno occupando della ricostruzione dell’incidente.