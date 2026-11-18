R.N. Motors presenta le promozioni Renew dedicate ad auto GPL, citycar e SUV ibridi. Offerte sull’usato certificato e garantito nelle sedi di Agrigento e Caltanissetta.

Dalle citycar ai SUV, passando per le auto GPL e ibride: la concessionaria R.N. Motors di Agrigento e Caltanissetta presenta le nuove promozioni Renew sull’usato certificato e garantito, con finanziamenti a condizioni dedicate.

Il Black Friday arriva anche nel mondo dell’auto usata. R.N. Motors S.p.A., concessionaria presente ad Agrigento e Caltanissetta, lancia una nuova campagna promozionale dedicata alle vetture del programma Renew, con un’offerta che prevede un TAN del 4,99% e anticipo zero, secondo le condizioni di finanziamento applicabili.

L’iniziativa si rivolge a chi desidera cambiare automobile scegliendo un veicolo usato certificato e garantito, con particolare attenzione al risparmio sui consumi, alla mobilità urbana e alle nuove tecnologie.

Auto GPL: una scelta per risparmiare sul carburante

Una delle proposte riguarda le vetture usate alimentate a GPL, una soluzione particolarmente interessante per gli automobilisti che percorrono molti chilometri e desiderano contenere le spese di rifornimento.

Attraverso il programma Renew, R.N. Motors propone una selezione di auto GPL di seconda mano, con la possibilità di accedere alle condizioni promozionali di finanziamento.

Il GPL continua a rappresentare un’alternativa per chi cerca un compromesso tra costi di gestione, autonomia e praticità negli spostamenti quotidiani. Il risparmio effettivo dipende naturalmente dai consumi del veicolo e dai prezzi dei carburanti.

Citycar Selection: l’usato garantito per muoversi in città

Spazio anche alle citycar usate garantite, pensate per chi cerca un’automobile compatta, pratica e adatta soprattutto agli spostamenti urbani.

La campagna Citycar Selection comprende vetture di differenti marchi, con proposte rivolte a giovani automobilisti, famiglie alla ricerca di una seconda auto e a chi desidera un mezzo dai costi di gestione contenuti.

Anche per questa selezione viene pubblicizzata la formula con TAN al 4,99% e anticipo zero, nel rispetto delle condizioni previste.

Selection Black Friday: protagonisti i SUV Full Hybrid ed E-Power

Per chi preferisce vetture più spaziose, tecnologiche e versatili, R.N. Motors dedica una promozione ai SUV Full Hybrid ed E-Power.

La selezione comprende modelli che abbinano motorizzazioni elettrificate e tecnologie di assistenza alla guida, offrendo soluzioni per differenti esigenze di mobilità.

Le motorizzazioni Full Hybrid ed E-Power consentono di sfruttare l’energia elettrica durante la marcia, pur adottando sistemi di funzionamento differenti. Una possibilità da valutare per chi desidera avvicinarsi alla mobilità elettrificata senza necessariamente scegliere un’auto da ricaricare alla presa.

Renew, usato certificato e garantito di tutte le marche

Le promozioni rientrano nel programma Renew, dedicato alla vendita di veicoli usati certificati e garantiti di differenti marchi, con alimentazioni elettriche, ibride, benzina, diesel e GPL.

L’obiettivo è offrire agli automobilisti una gamma diversificata di vetture, dalle utilitarie ai SUV, accompagnata da servizi e garanzie previsti dal programma.

Per conoscere i modelli disponibili, verificare le condizioni delle offerte e richiedere un preventivo personalizzato, è possibile rivolgersi alle sedi R.N. Motors di Agrigento e Caltanissetta.

Le promozioni sono soggette a disponibilità dei veicoli e alle condizioni contrattuali e finanziarie previste. Per TAN, TAEG, durata, importo totale dovuto ed eventuali spese accessorie è necessario consultare la documentazione informativa presso la concessionaria.

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