Anche il Distretto Lions 108 Yb Sicilia si prepara a fare la differenza nell’evento “Agrigento Capitale italiana della Cultura 2025”, organizzando la Conferenza d’Inverno nella suggestiva cornice del Teatro Pirandello e di un prestigioso hotel cittadino. Qui, Lions provenienti da tutta l’isola si riuniranno per valutare i traguardi raggiunti e le sfide future, affrontando tematiche cruciali per il territorio con l’intervento di relatori di spicco.

Il programma prevede un inizio il 14 febbraio con la consultazione dei Past Governatori seguita dal Terzo Gabinetto distrettuale, culminando con la partecipazione allo spettacolo di Gianfranco Jannuzzo al Teatro Pirandello, sponsorizzato da RNMOTORS SPA – Agrigento, che presenterà in esclusiva la Renault 5 E-Tech Electric, votata Auto dell’Anno 2025.

La Renault 5 E-Tech Electric e l’Alpine A290 hanno condiviso il prestigioso titolo di Auto dell’Anno 2025 assegnato dalla giuria europea The Car of the Year, confermando il dominio della Renault in campo elettrico. Questo riconoscimento celebra non solo la strategia di elettrificazione del gruppo, ma anche la qualità e la coerenza delle nuove gamme di Renault e Alpine, sviluppate sulla piattaforma AmpR Small di Ampere, unica nel suo genere in Europa.

La Renault 5 E-Tech Electric rappresenta un nuovo standard di mobilità elettrica, combinando design innovativo con un’esperienza di guida intuitiva. Presentata come un acceleratore del processo di elettrificazione europeo, sarà disponibile a partire da €25.000, incentivando la transizione verso una mobilità sostenibile.

Il CEO della Marca Renault, Fabrice Cambolive, ha sottolineato l’importanza di questo successo: “È con grande orgoglio che Renault conquista per il secondo anno consecutivo il prestigioso premio The Car of the Year. La Renault 5 E-Tech Electric è destinata a trasformare il mercato elettrico europeo, rendendo la mobilità sostenibile accessibile a tutti.”

Con la Renault 5 E-Tech Electric e l’Alpine A290, la Renault continua a ridefinire il futuro della mobilità, consolidando la sua leadership nella transizione verso veicoli elettrici accessibili e performanti.

Per ulteriori informazioni sulla Renault 5 E-Tech Electric, visita il sito ufficiale Renault.

