La musica agrigentina perde uno dei suoi talenti più autentici e generosi: Peppe Cammarata, maestro impareggiabile della chitarra, ci ha lasciati. La sua bravura da professionista della musica era nota a tutti, ma ciò che lo rendeva speciale era soprattutto la sua straordinaria umanità. Peppe non era solo un eccellente chitarrista, ma un uomo capace di regalare un sorriso a chiunque incontrasse. Con la sua dolcezza e il suo spirito gentile, ha lasciato un segno profondo in chi ha avuto la fortuna di conoscerlo, di suonare con lui o semplicemente di ascoltarlo. Oggi il mondo della musica e la sua comunità lo piangono con affetto e gratitudine. Le nostre più sentite condoglianze vanno alla sua famiglia e ai suoi cari, a cui ci stringiamo in questo momento di dolore. Addio, Peppe, amico di tutti. Il tuo sorriso e le tue note continueranno a risuonare nei cuori di chi ti ha voluto bene.

