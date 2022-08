Regione. Musumeci annuncia dimissioni: election day 25 settembre

“Il 25 settembre in Sicilia si voterà anche per le Regionali, oltre che per le Politiche. E’ una decisione sofferta, meditata, che ho adottata dopo averci pensato per alcuni giorni”. Così il presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci annuncia con un video su Facebook le sue dimissioni anticipate. “Musumeci ha annunciato le dimissioni da governatore? Noi siamo pronti, prontissimi. Ci vedremo spesso in Sicilia”, ha detto Matteo Salvini a Lampedusa commentando le dimissioni. “Da qui al 25 settembre mi vedrete spesso in Sicilia – dice – Abbiamo liste e candidati fortissimi”.