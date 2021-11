Regione aggiudica i lavori per ristrutturare il porto di San Leone

Sono stati aggiudicati dal dipartimento regionale delle Infrastrutture i lavori di ristrutturazione del porticciolo di San Leone , ad Agrigento. A darne notizia l’assessore regionale Marco Falcone, ripercorrendo le tappe dell’iter che porta oggi all’avvio di lavori ormai improcrastinabili. «Poco più di quattro settimane fa – afferma Falcone – il governo Musumeci aveva deliberato lo stanziamento da un milione e 200 mila euro per ripristinare la sicurezza e l’efficienza di un approdo strategico per tutta la costa meridionale della Sicilia, per Agrigento e la Valle dei Templi. Abbiamo previsto, come da progetto del Genio civile, di riqualificare l’area portuale e di intervenire sulla mantellata del molo di ponente, danneggiata dalle mareggiate del passato».