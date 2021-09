Regionali. Totò Cuffaro: “Tempi maturi per un presidente donna”

Una donna candidata a presidente della Regione Sicilia. È l’idea di Toto’ Cuffaro per le prossime regionali che ha ribadito durante una trasmissione televisiva. Il segretario regionale della Democrazia Cristiana aveva già affrontato l’argomento e , adesso, arriva un’ulteriore conferma. Cuffaro ha parlato di “un contenitore centrista, laico e cattolico insieme, riformista ma soprattutto in un partito di valori dove la scelta è una scelta di ideali. C’è voglia di dialogo, confronto e, soprattutto, anche di regole e forme. Penso che la Sicilia sia matura per avere una donna candidata presidente della Regione. Credo che le donne, sulle quali noi vogliamo puntare porteranno una umanizzazione della politica. Noi ci auguriamo che nei prossimi mesi, quando faremo il nome, gli altri partiti e movimenti di centro siano disponibili ad appoggiare una candidatura moderata e sarà una donna.” Per Toto’ Cuffaro: “Il Presidente Musumeci ha tutto il diritto di volersi ricandidare ma noi proporremo una donna.”