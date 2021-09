Un quartiere senza un cestino

La rabbia è tanta e i residenti del quartiere San Vito, ad Agrigento, sono stanchi della situazione nella quale sono costretti a vivere e così segnalano lo stato di degrado in cui si trova la zona: piena di rifiuti. Da giorni non si vedono operatori ecologici e così bicchieri, fazzoletti, carte varie e bottiglie sono per terra o nei contenitori che dovrebbero raccogliere le pile esauste. “Non ci sono cestini dove depositare i rifiuti leggeri- segnalano alcuni residenti-. Non passa nessuno a pulire. I contenitoti di pile, se devono servire a raccogliere i rifiuti, sarebbe meglio toglierli almeno la gente non li usa come cestini. Non ne possiamo più di vivere in mezzo ai rifiuti”.

I residenti vorrebbero semplicemente l’area pulita. Lo spettacolo non è certo edificante.