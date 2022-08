Regionali, nella lista Prima l’Italia in provincia di Agrigento la seconda candidatura ‘rosa’

“Dopo la già annunciata candidatura al femminile e le tre candidature al maschile, arriva per la lista “Prima l’Italia” la conferma della seconda candidatura ‘rosa’ per le prossime elezioni regionali. Si tratta della Vice Presidente del Consiglio Comunale di Raffadali, Paola Sacco”. Queste le parole del commissario regionale di “Prima l’Italia/Lega”, Nino Minardo, e del commissario provinciale di Agrigento, Annalisa Tardino (nella foto). Soddisfazione viene espressa da entrambi, per “un’adesione capace di fornire ulteriore entusiasmo e pregevoli contenuti al nostro progetto politico regionale”. Paola Sacco, dipendente pubblico, mamma, persona molto apprezzata, soprattutto per il suo importante impegno nel sociale, dichiara la sua piena adesione a Prima l’Italia ed esprime soddisfazione per la candidatura, con la certezza di poter dare un importante contributo, in qualità di rappresentante del territorio e consigliera comunale, al progetto politico. “Esprimo la mia soddisfazione per la candidatura di Paola Sacco – commenta l’On. Pullara – a cui riconosco doti di donna capace e conoscitrice del territorio, con particolare attenzione alla problematiche del sociale. La lista si arricchisce di un’altra figura importante, che darà un notevole contributo ai progetti e agli obiettivi che abbiamo pensato per il nostro territorio”.