“Regionali”. Naro, Geraci: “Forza Italia primo partito in città e in provincia”

Il commissario di Forza Italia a Naro, Mariateresa Geraci, ringrazia i cittadini “per – afferma – avere reso Forza Italia la prima forza politica di Naro in occasione delle elezioni Regionali, con ben 858 voti di lista, su 2886 voti validi. Ringrazio inoltre – aggiunge Geraci – il vice coordinatore regionale del partito, onorevole Riccardo Gallo, e il commissario provinciale, onorevole Margherita La Rocca Ruvolo, riconfermati deputati con merito e migliaia di voti, per il lavoro concreto svolto che ha permesso a Forza Italia di essere il primo partito della provincia di Agrigento. Concluse le elezioni è già il tempo di rimboccarci le maniche e metterci con impegno a lavorare per la nostra amata Regione, per il territorio della nostra provincia, e per la nostra città di Naro, in una prospettiva di sviluppo socio-economico e culturale.